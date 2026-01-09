«Возможны диверсии»: в Вологодской области предупредили о провокациях на фоне закрытия всех алкомаркетов

Власти Вологодской области продолжают активную борьбу с повсеместной продажей алкоголя. Как стало известно, в регионе закрылись все алкомаркеты. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в связи с этим призвал жителей не покупать суррогатный алкоголь. Он предупредил в Telegram-канале о возможных «диверсиях и провокациях» на фоне закрытия алкомаркетов.
Губернатор призвал вологжан к бдительности. Он подчеркнул, что жителям небезопасно покупать спиртное «из-под полы».
«Приобретайте продукцию только в проверенных торговых точках, имеющих лицензию на розничную продажу алкоголя. Совместно с надзорными органами, органами безопасности и правопорядка ведём ежедневную работу по профилактике продажи контрафактной алкогольной продукции», — уведомил Георгий Филимонов.
