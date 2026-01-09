«Возможны диверсии»: в Вологодской области предупредили о провокациях на фоне закрытия всех алкомаркетов

Власти Вологодской области продолжают активную борьбу с повсеместной продажей алкоголя. Как стало известно, в регионе закрылись все алкомаркеты. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в связи с этим призвал жителей не покупать суррогатный алкоголь. Он предупредил в Telegram-канале о возможных «диверсиях и провокациях» на фоне закрытия алкомаркетов.