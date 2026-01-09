Ричмонд
Валерий Леонтьев покорил Таиланд откровенным нарядом и энергичными танцами

Народный артист России Валерий Леонтьев выступил с концертом на Пхукете, поразив зрителей своей энергией и яркими образами. В свои 76 лет он спел главные хиты и исполнил танец в откровенном наряде с глубоким вырезом, подчеркнув свою подтянутую фигуру.

Видеозаписи с концерта Леонтьева активно распространяются в интернете. Особое внимание привлек его костюм — облегающий черный наряд с золотыми деталями и глубоким вырезом. Концерт вызвал бурную реакцию в соцсетях, а фанаты восхищались его энергией и харизмой.

Зрительницы оставляли комментарии вроде: «Леонтьев в любом возрасте хорош! Еще фору молодым может дать» и «Эффект Леонтьева даже не в его таланте, голосе и песнях, он гораздо глубже. Что-то есть в его энергии, в том невидимом магнетическом поле, что он излучает», передает StarHit.

Ранее появилась информация, что за новогодние праздники Валерий Леонтьев заработает по меньшей мере 60 миллионов рублей. После выступления на корпоративе для топ-менеджеров нефтяной компании «Лукойл» певец проведет еще три частных концерта — по одному в день.

