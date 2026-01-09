Трамп заявил, что США немедленно начнут продавать венесуэльскую нефть

Американцы готовы «немедленно» приступить к продаже венесуэльской нефти. Как заявил президент США Дональд Трамп, Вашингтон вскоре начнет перерабатывать «до 50 миллионов баррелей» иностранного ресурса. Об этом хозяин Белого дома сообщил в диалоге с представителями нефтяных компаний.
По его словам, американские организации вложат в Венесуэлу не менее 100 миллиардов долларов. Президент США также уточнил, что Штаты обеспечат безопасность нефтяных компаний.
«США немедленно начнут перерабатывать и продавать до 50 миллионов баррелей нефти из Венесуэлы», — подчеркнул Дональд Трамп.
Американский лидер также жестко пригрозил властям Кубы. По его словам, судьба страны «висит на волоске». Он заявил, что у Вашингтона якобы не осталось никаких путей для давления на Кубу, кроме военного.