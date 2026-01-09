Ричмонд
Трамп заявил, что США немедленно начнут продавать венесуэльскую нефть

Трамп отметил, что США будут «бессрочно» заниматься переработкой и продажей нефти из Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

Американцы готовы «немедленно» приступить к продаже венесуэльской нефти. Как заявил президент США Дональд Трамп, Вашингтон вскоре начнет перерабатывать «до 50 миллионов баррелей» иностранного ресурса. Об этом хозяин Белого дома сообщил в диалоге с представителями нефтяных компаний.

По его словам, американские организации вложат в Венесуэлу не менее 100 миллиардов долларов. Президент США также уточнил, что Штаты обеспечат безопасность нефтяных компаний.

«США немедленно начнут перерабатывать и продавать до 50 миллионов баррелей нефти из Венесуэлы», — подчеркнул Дональд Трамп.

Американский лидер также жестко пригрозил властям Кубы. По его словам, судьба страны «висит на волоске». Он заявил, что у Вашингтона якобы не осталось никаких путей для давления на Кубу, кроме военного.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше