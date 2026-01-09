Ричмонд
Тысячи человек оказались заблокированы в Шереметьево из-за бушующего циклона

Порядка 3000 тысяч пассажиров застряли в аэропорту Шереметьево из-за задержки багажа. Проблема возникла из-за воздействия циклона «Френсис», объяснили в воздушной гавани.

Люди часами ждут свой багаж, чтобы покинуть территориб аэропорта.

«Примерно 3000 человек заблокированы в зоне выдачи багажа в Шереметьево из-за циклона, который обрушился на столицу. Люди ожидают свои чемоданы более пяти часов. Около 200 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы», — передает telegram-канал Shot.

URA.RU ранее писало о массовой отмене и задержке самолетов в столице России. «Аэрофлот» потребовал от Шереметьево усилить меры по обслуживанию пассажиров на фоне трудностей с выдачей багажа.