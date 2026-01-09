Тысячи человек оказались заблокированы в Шереметьево из-за бушующего циклона

«Примерно 3000 человек заблокированы в зоне выдачи багажа в Шереметьево из-за циклона, который обрушился на столицу. Люди ожидают свои чемоданы более пяти часов. Около 200 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы», — передает telegram-канал Shot.