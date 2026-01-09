Ричмонд
Спутники «Роскосмоса» показали, как Москву накрыл снежный циклон «Фрэнсис»

«Роскосмос» показал видеоролик с накрывшим Москву циклоном «Фрэнсис», который принёс аномальные осадки. Анимация, составленная из снимков спутников, опубликована в телеграм-канале госкорпорации.

Источник: Life.ru

Движение циклона «Фрэнсис», накрывшего Москву. Видео © Telegram / Роскосмос.

Фотографии многозональные сканирующие устройства спутников серий «Электро-Л» и «Арктика-М» сделали 7−9 января. Напомним, циклон принёс в столицу снег и метель.

За сутки в столичном регионе выпало до 65% от месячной нормы осадков, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. К вечеру 9 января высота сугробов достигла 65 сантиметров.

