Экстрасенс назвал шесть знаков Зодиака, которым повезёт в любви в 2026 году

По словам Рзаева, лошадь — символ эмоций и преданности, поэтому особенно людям повезёт в любви и построении крепких отношений. Наибольшую удачу в 2026 году почувствуют представители огненных и земных знаков зодиака (Овны, Львы, Стрельцы и Тельцы, Девы, Козероги).
А пока, шутит экстрасенс, можно отметить старый Новый год 14 января — «праздник похмелья», который просто стал ещё одним поводом собраться семьей и поддержать друг друга.
