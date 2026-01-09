Экстрасенс назвал шесть знаков Зодиака, которым повезёт в любви в 2026 году

Пока многие приходят в себя после новогодних каникул, финалист «Битвы экстрасенсов» и Зираддин Рзаев дал прогноз на 2026 год — год Лошади. В беседе с «Радио 1» он рассказал, каким знакам Зодиака проведёт в ближайшие 12 месяцев.