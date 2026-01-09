Ричмонд
Экстрасенс назвал шесть знаков Зодиака, которым повезёт в любви в 2026 году

Пока многие приходят в себя после новогодних каникул, финалист «Битвы экстрасенсов» и Зираддин Рзаев дал прогноз на 2026 год — год Лошади. В беседе с «Радио 1» он рассказал, каким знакам Зодиака проведёт в ближайшие 12 месяцев.

Источник: Life.ru

По словам Рзаева, лошадь — символ эмоций и преданности, поэтому особенно людям повезёт в любви и построении крепких отношений. Наибольшую удачу в 2026 году почувствуют представители огненных и земных знаков зодиака (Овны, Львы, Стрельцы и Тельцы, Девы, Козероги).

А пока, шутит экстрасенс, можно отметить старый Новый год 14 января — «праздник похмелья», который просто стал ещё одним поводом собраться семьей и поддержать друг друга.

