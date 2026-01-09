Жительница Прикамья ищет потомков семьи, раскулаченной в Курганской области

Жительница Прикамья надеется найти родных в Курганской области.
Жительница Прикамья Алина Толокнова ищет потомков своей семьи, раскулаченной в селе Памятное Белозерского округа Курганской области. Ее бабушка в 1930-х годах была вынуждена покинуть родное село и уехать на Урал. Об этом девушка сообщила поисковикам и журналистам.
«До раскулачивания, Петрякова Нина Васильевна 1893 года рождения — бабушка Алины, взяла из детского приюта девочку по имени Нина, которая так и осталась в селе Памятное. Были поиски, писались письма, но ответы не последовали», — говорится в сообщении telegram-канала «ИС “Белозерское”.
Алина также обратилась за помощью в поисковую группу «Сердце Суерских деревень», которые помогли составить родовое древо Рода Петряковых. Теперь она разыскивает потомков кровных родственников и желает подробно узнать историю своей семьи. Нина Васильевна была замужем за Петром Андреевичем Жуковым 1872 года рождения, сыном крестьян Архипа Федоровича Жукова и Августы Александровны. Восприемниками при крещении были священник Андрей Назарьевич Карпов и крестьянская жена Степания Васильевна Жукова.
Алина надеется на помощь жителей Белозерского округа в восстановлении событий столетней давности и связи семей Жуковых и Петряковых. Девушка верит, что семьи смогут встретиться и навестить могилы предков.