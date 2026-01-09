Жительница Прикамья ищет потомков семьи, раскулаченной в Курганской области

Алина также обратилась за помощью в поисковую группу «Сердце Суерских деревень», которые помогли составить родовое древо Рода Петряковых. Теперь она разыскивает потомков кровных родственников и желает подробно узнать историю своей семьи. Нина Васильевна была замужем за Петром Андреевичем Жуковым 1872 года рождения, сыном крестьян Архипа Федоровича Жукова и Августы Александровны. Восприемниками при крещении были священник Андрей Назарьевич Карпов и крестьянская жена Степания Васильевна Жукова.