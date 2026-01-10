Организаторы концерта Линдеманна в Ташкенте рассказали о зрителях из России

По оценке корреспондента РИА Новости, площадка, рассчитанная примерно на 8 тысяч зрителей и почти не предусматривающая сидячих мест, во время концерта заполнилась на 80%. Стоимость билетов в танцевальную зону составляла 1,2 миллиона сумов (около 100 долларов), в фан-зону — 1,6 миллиона сумов (130 долларов), в VIP-зону — 4 миллиона сумов (330 долларов). Возрастное ограничение на концерт было установлено на уровне 18 лет, приобретенные билеты возврату не подлежали.