Циклон «Фрэнсис» привел к транспортному коллапсу в аэропортах Москвы: онлайн-трансляция

Московские аэропорты объявляют о задержках рейсов из-за циклона, накрывшего столицу.
В ночь на 10 января московские аэропорты столкнулись с проблемами в отправке и приеме воздушных судов. По данным telegram-каналов, здание авиагавани Шереметьево заполняется людьми, которые не могут получить свои багажи по несколько часов.
Также известно, что рейс Минеральные Воды — Шереметьево приземлился в аэропорту, но пассажиров не выпускали около двух часов. Последние новости о транспортном коллапсе в московских аэропортах — в трансляции URA.RU.
01:46 Очевидцы рассказали о напряженной атмосфере в аэропортах. В одном из столичных авиагаваней возникли конфликты между пассажирами и работниками термина. Передает telegram-канал Baza.
01:43 Согласно онлайн-табло четырех столичных авиагаваней Внуково, Жуковский, Шереметьево и Домодедово более 200 рейсов скорректировали информацию о прилете и отправке.
01:40 Из-за циклона «Фрэнсис» в московских аэропортах тысячи пассажиров часами не могут получить свой багаж. Люди ждут чемоданы по 5−6 часов, но персонал не даёт объяснений и точных прогнозов по выдаче. Об этом сообщает telegram-канал Mash.