Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал о задержании нового танкера: в операции участвовала Венесуэла

Трамп: танкер Olina задержали при сотрудничестве с Венесуэлой.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 9 января, американцы вновь задержали один из нефтяных танкеров. На этот раз целью стало судно Olina. По словам американского лидера Дональда Трампа, танкер задержали при сотрудничестве с властями Венесуэлы. Так он заявил в своей соцсети.

Президент Соединенных Штатов уточнил, что танкер покинул Венесуэлу без «разрешения» Вашингтона. Он напомнил о соглашении между Штатами и Каракасом.

«В настоящее время танкер возвращается в Венесуэлу, а нефть будет продана в рамках великой энергетической сделки», — написал Дональд Трамп.

Президент США также сделал заявление о соглашении по ДСНВ с Россией. Договор ограничивает стратегические наступательные вооружения. По словам Дональда Трампа, если срок действия сделки истечет — Вашингтон заключит соглашение «получше».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше