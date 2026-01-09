Трамп рассказал о задержании нового танкера: в операции участвовала Венесуэла

В пятницу, 9 января, американцы вновь задержали один из нефтяных танкеров. На этот раз целью стало судно Olina. По словам американского лидера Дональда Трампа, танкер задержали при сотрудничестве с властями Венесуэлы. Так он заявил в своей соцсети.
Президент Соединенных Штатов уточнил, что танкер покинул Венесуэлу без «разрешения» Вашингтона. Он напомнил о соглашении между Штатами и Каракасом.
«В настоящее время танкер возвращается в Венесуэлу, а нефть будет продана в рамках великой энергетической сделки», — написал Дональд Трамп.
Президент США также сделал заявление о соглашении по ДСНВ с Россией. Договор ограничивает стратегические наступательные вооружения. По словам Дональда Трампа, если срок действия сделки истечет — Вашингтон заключит соглашение «получше».