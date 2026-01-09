Россиянам назвали пять доступных зимних видов спорта для семейного отдыха

Коньки и фигурное катание требуют подготовки, но тоже отлично подходят для семьи. Во дворах снова заливают катки, как в советские времена, а в крупных парках работают пункты проката.
Для тех, кто любит горные курорты, подойдут горные лыжи или сноуборд. Это отличный вариант совместного отдыха, хотя здесь нужна хорошая физподготовка и более дорогой инвентарь.
Все эти виды спорта объединяет одно: занятия проходят на свежем воздухе, что укрепляет здоровье и иммунитет. Эксперт призвал семьи уже сейчас определиться с зимними активностями: «Доставайте лыжи и коньки, чтобы получить удовольствие».
