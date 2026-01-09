Россиянам назвали пять доступных зимних видов спорта для семейного отдыха

Лыжи — самый простой и распространённый вид спорта для занятия всей семьёй. Им в России занимается больше миллиона человек. Простые трассы есть во многих парках, инвентарь можно купить в любом магазине, а сезон традиционно завершает массовый забег «Лыжня России», рассказал RuNews24.ru вице-президент Университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета спорта, доктор экономических наук, профессор Владимир Леднев. Также эксперт рассказал о других видах спорта, которыми можно заниматься с родными.