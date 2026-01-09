Генсек ООН призвал все страны уважать международное право после заявления Трампа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал государства-члены организации уважать нормы международного права, которые они сами создавали.
Это заявление, по словам его официального представителя Стефана Дюжаррика, является реакцией на недавнее высказывание президента США Дональда Трампа.
Ранее Трамп на вопрос о пределах своей власти в мировых делах ответил, что единственным сдерживающим фактором для него является не международное право, а его личные убеждения.
— Его (Гутерреша — прим. «ВМ») реакция заключается в том, чтобы удвоить свое послание всем государствам-членам о необходимости уважать международное право, которое они сами создали, — цитирует Дюжаррика РИА Новости.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поразилась заявлениям Вашингтона о якобы «бескровной» операции в Венесуэле. Дипломат также отметила, что ООН не предоставила должной оценки ситуации с гибелью людей.
3 января СМИ сообщили, что американские войска атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в страну, захвате президента страны Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств, включая Россию, на произошедшее.