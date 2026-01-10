Ричмонд
Что можно и нельзя делать в день Игнатия 10 января на Домочадцев день

Собрали приметы и запреты на 10 января, когда отмечают Игнатьев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 10 января вспоминает святого Игнатия. В народе принято отмечать день Игнатия, или Игнатьев день. Но есть еще одно название — Домочадцев день. Все дело в том, что в названный день собирались всей семьей за большим столом.

Что нельзя делать 10 января.

Не рекомендуется брать в долг деньги и продукты. Считалось, что это может привести к тому, что целый год окажется в долгах. Нельзя проводить день в одиночестве. Кроме того, женщины в названную дату не занимались рукоделием, а еще не готовили выпечку.

Что можно делать 10 января.

По традиции, 10 января было принято собираться всей семьей за большим столом. Главным блюдом было мясо. А еще в названную дату всегда загадывали желание. Предки верили, что оно сбудется.

Согласно приметам, метель предсказывает дождливое лето. В том случае, если идет крупный снег, то ждали потепления.

