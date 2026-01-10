Обретите внимание: лучшие фильмы 2026 года

Сезон обещает быть урожайным. Студии готовят топовые блокбастеры, целясь на миллиардную кассу. Легенды авторского кино ведут переговоры с крупнейшими фестивалями, чтобы обеспечить своим новым картинам идеальную премьеру в сильном конкурсе. Уже вышли «Буратино» и обладатель «Золотого льва» «Отец мать сестра брат», а дальше будет еще много очень хороших фильмов. Причем и у отечественного кино год должен быть ярким, нас ждут как минимум несколько премьер, о которых будут говорить и далеко за пределами России. «Известия» собрали самые главные будущие релизы и советуют следить за ними, а на какие-то уже сейчас можно смело покупать билеты.
«Буратино».
Вы, скорее всего, уже посмотрели этот фильм, и даже, возможно, не один раз. Но это не отменяет, а, наоборот, только подтверждает, что для российской аудитории самый ожидаемый фильм года — именно «Буратино». Ремейков советской классики много, киносказок за последние годы вышло несколько дюжин, но эта постановка всё равно особенная. Потому что это авторский проект, и когда говорят, что выходит «Буратино» Игоря Волошина, — это не пустые слова. А где есть взгляд художника — там и творчество.
«Отец мать сестра брат».
Фильм Джима Джармуша вышел в один день с «Буратино», и если вы до сих пор его не посмотрели, нужно срочно бежать в кинотеатр. И только на сеанс с оригинальным звуком — вы же помните, с каким смаком всегда артисты Джармуша произносят каждое слово, как внимательно он относится к интонации, сколько там всегда неповторимых деталей. Одну из главных ролей здесь, кстати, играет давний друг Джармуша Том Уэйтс, а уж его дублировать ни на какой язык невозможно.
«Минотавр».
Всего несколько дней назад Андрей Звягинцев завершил съемки своей новой ленты — последняя, «Нелюбовь», вышла еще в 2017 году. Самый титулованный русский режиссер современности с тех пор несколько раз пытался снять эту картину, но то были финансовые трудности, то пандемия. Звягинцев не просто тяжело болел — врачи вытащили его буквально с того света. Как всегда у Звягинцева, все подробности картины держатся в строжайшем секрете, никто не знает даже имен актеров. Но оператор, естественно, Михаил Кричман, а музыку написали братья Гальперины. Скорее всего, премьера состоится на Каннском кинофестивале в мае.
«Система развлечений вышла из строя».
Двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» Рубен Эстлунд готовит нечто амбициозное — впрочем, кто бы удивился, его фильмы всегда становятся скандалом. Действие разворачивается на борту дальнемагистрального авиарейса, где вскоре после взлета выходит из строя вся развлекательная система: экраны гаснут, интернет исчезает. В касте заявлены Киану Ривз, Кирстен Данст и Даниэль Брюль. Скорее всего, этот фильм тоже будет в Каннах.
«Ветер».
Петр Луцик и Алексей Саморядов — самые культовые сценаристы в истории российского кино. Оба рано ушли, оба еще при жизни были признаны гениями, их картину «Окраина» некоторые называют лучшим фильмом 1990-х, без всяких скидок. Время от времени по их сценариям продолжают выходить фильмы. «Ветер» снял Сергей Члиянц, который больше известен как продюсер: он выпускал «Как я провел этим летом», оба «Бумера», «Живой» и — ту самую «Окраину». И блестяще воссоздал эстетику Луцика и Саморядова в «Ветре». Было несколько фестивальных показов, прокат намечен на весну.
«Диггер».
Прошлый фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бардо» был странной мексиканской фантазией. Что нас ждет в этот раз, сказать трудно, но в главной роли там Том Круз. Недавно вышел тизер фильма, из которого мало что понятно, но Том Круз там танцует с лопатой в руках и явно целится на «Оскар». Вроде бы это история о человеке, обладающем экстраординарными способностями, который должен доказать свою ценность миру перед лицом надвигающейся катастрофы, причем он сам же ее причина. Выйдет ближе к концу года.
«Над вечным покоем».
Самый страшный российский фильм, снятый в 2025 году. Даты выхода в прокат пока нет. Светлана Проскурина взяла сюжет с непреднамеренным убийством и развернула его в такую величественную и в то же время очень осязаемую, близкую, интимную трагедию, что даже видавшим виды критикам на фестивальных показах было не по себе. Спойлерить тут нельзя, скажем просто, что мать-одиночка оказалась здесь в самой кошмарной ситуации, которую только можно себе представить. А Мария Леонова после этого фильма может стать ведущей актрисой российского кино.
«Марти Великолепный».
Жил-был когда-то Марти Рейсман, который играл в настольный теннис в середине прошлого века. А теперь Джош Сэфди, в этот раз без брата, снял фильм почти что про него, только героя тут зовут Марти Маузер, а играет его Тимоти Шаламе. Причем видевшие фильм говорят, что у Шаламе это лучшая роль в карьере. В России картину выпустят 15 января, а «Известия» записали небольшое интервью с Шаламе к прокату, обязательно его прочитайте.
«Левша».
22 января выйдет «Левша», имеющий очень отдаленное отношение к повести Лескова. По рекламе кажется, что это что-то вроде нашей версии «Шерлока Холмса» с Дауни-младшим вперемешку с «Дуэлянтом» Алексея Мизгирева. Что-то фантастическое, залихватское, при этом Левша, вроде бы, не главный герой, а следить мы будем за офицером Петром Огаревым и по ходу сюжета встретим Александра III. Очень интересно, что из всего этого получится, только надо иметь в виду, что лесковский Левша блоху, конечно, подковал, но прыгать она после этого перестала.
«Мстители: Судный день».
Режиссеры Энтони и Джо Руссо возвращаются в Marvel, чтобы перезапустить основную сюжетную линию киновселенной. Дело, вообще-то, щекотливое, потому что эти «Мстители» должны были стать разборками со злодеем Кангом, но актер, который его играл, Джонатан Мейджорс, оказался в центре скандала #metoo, и «Дисней», как обычно, испугался и срочно отменил проект с ним. А чтобы всех успокоить, студия уломала вернуться Роберта Дауни-младшего, только он будет не Железным человеком, а Доктором Думом. Премьера — в декабре.
«Наум. Предчувствия».
Не так много сегодня в русской культуре (да их и никогда не было много нигде) людей с безупречным авторитетом. Наум Клейман как раз такой, человек с идеальной репутацией, ошеломляющей эрудицией, мощным интеллектом. Нравственный камертон, который нигде и никогда не запачкался, зато стал для очень многих людей сначала путеводителем по миру кинематографа, когда управлял Музеем кино, а потом просто учителем, чье слово значит очень и очень много. С 26 февраля можно будет провести 70 минут в его компании в любом кинотеатре.
«Дюна: Мессия».
Завершение монументальной трилогии Дени Вильнёва по романам Фрэнка Герберта. Фильм базируется на второй книге цикла, которая стала деконструкцией образа мессии и показывает трагические последствия правления Пола Атрейдеса. Тимоти Шаламе и Зендея возвращаются в мир, охваченный священной войной. Вильнёв планирует сделать «Мессию» более камерным, философским и мрачным фильмом, напоминающим политическую трагедию в космических декорациях.
«День разоблачения».
Стивен Спилберг возвращается к жанру научно-фантастического триллера. Никто ничего не рассказывает о сюжете, но это будет точно что-то про инопланетян. А Спилберг о них, как известно, знает всё и даже больше. В главных ролях — Эмили Блант, Колин Ферт и Джош О’Коннор. Релиз назначен студией Universal на июнь 2026 года.
«Одиссея».
Кристофер Нолан опять решил напомнить всем, кто лучше всех снимает экшен. Тизеры фильма мало что говорят о том, что мы увидим, более того: подозрительно напоминают «Дюнкерк», словно в знаковых сценах оттуда переодели артистов в туники и оставили все как есть. Мэтт Дэймон играет Одиссея, Телемаха -— Том Холланд, Шарлиз Терон — Цирцею, а Зендея — саму богиню Афину. Пенелопой доверили быть Энн Хэтэуэй.