Обретите внимание: лучшие фильмы 2026 года

Не так много сегодня в русской культуре (да их и никогда не было много нигде) людей с безупречным авторитетом. Наум Клейман как раз такой, человек с идеальной репутацией, ошеломляющей эрудицией, мощным интеллектом. Нравственный камертон, который нигде и никогда не запачкался, зато стал для очень многих людей сначала путеводителем по миру кинематографа, когда управлял Музеем кино, а потом просто учителем, чье слово значит очень и очень много. С 26 февраля можно будет провести 70 минут в его компании в любом кинотеатре.