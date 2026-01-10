Ричмонд
Тысячи пассажиров устроили бунт из-за задержки багажа в Шереметьево

Багажный бунт вспыхнул в аэропорту Шереметьево после массовых задержек рейсов из-за циклона «Фрэнсис». Сотни туристов, часами ожидающих чемоданы, начали скандировать «где багаж?» и требовать немедленной выдачи сумок.

Источник: Life.ru

Циклон «Фрэнсис» парализовал выдачу багажа в Шереметьево. Видео © Telegram / SHOT.

По данным телеграм-канала SHOT, в зоне выдачи багажа оказались заблокированы около 3000 человек. Люди ждут свои чемоданы уже более пяти часов, а очередь у стоек регистрации практически не движется. Очевидцы рассказали, что терпение у пассажиров на исходе: в толпе кричат на персонал, вспыхивают словесные конфликты, но покидать зону выдачи никто не решается — обратно уже не пустят.

Прилетевшие из Омана и Шарм-эль-Шейха пассажиры пожаловались, что рейсы, прибывшие ещё днём, получают багаж только ближе к ночи. В пресс-службе Шереметьево объяснили ситуацию замедлением работы техники из-за продолжительного снегопада, отметив, что рекордный циклон «Фрэнсис» нарушил обработку багажа сразу по ряду рейсов.

Ранее Life.ru писал, что циклон «Фрэнсис» спровоцировал многокилометровые заторы на трассе Ярославль — Москва. Водители по восемь часов стоят в пробках и помогают друг другу водой, едой и топливом. Непогода продолжает парализовывать дороги и транспортные узлы столичного региона.

