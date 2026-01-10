Тысячи пассажиров устроили бунт из-за задержки багажа в Шереметьево

По данным телеграм-канала SHOT, в зоне выдачи багажа оказались заблокированы около 3000 человек. Люди ждут свои чемоданы уже более пяти часов, а очередь у стоек регистрации практически не движется. Очевидцы рассказали, что терпение у пассажиров на исходе: в толпе кричат на персонал, вспыхивают словесные конфликты, но покидать зону выдачи никто не решается — обратно уже не пустят.