День соавторов и День инженера-механика ВМФ: какие праздники отмечают в России и мире 10 января

10 января 1920 года состоялось первое заседание Лиги Наций. Эта международная организация возникла после завершения Первой мировой войны с целью предотвращения глобальных вооруженных конфликтов. В разное время в Лиге Наций состояло более 60 стран. Уже в 1946 году ее полномочия и функции перешли к Организации Объединенных Наций (ООН).