День соавторов и День инженера-механика ВМФ: какие праздники отмечают в России и мире 10 января

В России и в мире в субботу, 10 января, отмечают праздники, связанные с разными сферами жизни общества. В частности, в эту дату празднуют День инженера-механика Военно-морского флота России, День соавторов и День Лиги Наций.
День инженера-механика Военно-морского флота.
Военно-морская инженерно-механическая служба берет начало в середине XIX века, когда Россия начала заменять парусные суда паровыми. Первые паровые машины требовали квалифицированного обслуживания на парусных судах. В ответ на эту потребность 10 января 1855 года император Николай I издал указ о создании Корпуса инженер-механиков Морского ведомства.
День соавторов.
В 2026 году этот праздник отметят во второй раз. Инициатива учреждения даты принадлежит писателям-фантастам из Союза литераторов России. Выбранная дата приурочена к выходу первой совместной работы братьев Стругацких — повести «Извне».
День Лиги Наций.
10 января 1920 года состоялось первое заседание Лиги Наций. Эта международная организация возникла после завершения Первой мировой войны с целью предотвращения глобальных вооруженных конфликтов. В разное время в Лиге Наций состояло более 60 стран. Уже в 1946 году ее полномочия и функции перешли к Организации Объединенных Наций (ООН).