Календарь на 10 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Шоколад — одно из самых любимых лакомств в мире. Какао-бобы, из которых его производят, высоко ценились у ацтеков, использовавших напиток из них в ритуальных и лечебных целях. В Европу какао-бобы завезли в XVI веке. Горький шоколад ценят за насыщенный вкус, а также за потенциальную пользу для здоровья: исследования показывают, что он может улучшать настроение и положительно влиять на работу сердечно-сосудистой системы благодаря содержанию антиоксидантов.