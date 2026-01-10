Более полутысячи участников из разных стран пробегут по льду челябинского озера

В забеге примут участие 515 человек из Китая, Казахстана и разных регионов России. Федерация легкой атлетики внесла соревнования в официальный календарь как международные. В ходе забегов участники не только проверят свои силы на льду и в сугробах, но и увидят местные достопримечательности: древние каменоломни, стоянку неандертальцев и многое другое. Предусмотрены также ночные забеги с налобными фонариками и даже детские, в которых смогут принять участие бегуны в возрасте от трех до 17 лет. 18 января после основных дистанций состоится крещенское купание в проруби.