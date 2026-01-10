515 бегунов примут участие в VI трейловом забеге по льду Тургояк в Челябинской области.
Более полутысячи участников из разных стран пробегут по льду челябинского озера Тургояк в рамках международного фестиваля «Lake Ice Race». VI трейловый забег пройдет 17−19 января и соберет рекордное количество спортсменов. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
«Бегунов ждет непростая трасса — торосы, сугробы, голый лед, крутые подъемы и техничные лесные участки. Маршрут 10 км (18+) — абсолютно плоская трасса по льду озера до острова Веры и обратно. Основная сложность — непредсказуемое покрытие: от голого льда до сугробов по колено», — сообщается на сайте организаторов.
В забеге примут участие 515 человек из Китая, Казахстана и разных регионов России. Федерация легкой атлетики внесла соревнования в официальный календарь как международные. В ходе забегов участники не только проверят свои силы на льду и в сугробах, но и увидят местные достопримечательности: древние каменоломни, стоянку неандертальцев и многое другое. Предусмотрены также ночные забеги с налобными фонариками и даже детские, в которых смогут принять участие бегуны в возрасте от трех до 17 лет. 18 января после основных дистанций состоится крещенское купание в проруби.
В Челябинской области развивают зимний спортивный туризм за счет транспортной доступности горнолыжных курортов: с 20 декабря возобновлен мультимодальный маршрут на «Завьялиху» около Трехгорного, который будет работать по выходным и праздникам до 15 марта. Аналогичный комбинированный маршрут с использованием электрички «Ласточка» и автобуса уже организован до курорта «Солнечная долина».