Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более полутысячи участников из разных стран пробегут по льду челябинского озера

Более полутысячи участников из разных стран пробегут по льду челябинского озера Тургояк в рамках международного фестиваля «Lake Ice Race». VI трейловый забег пройдет 17−19 января и соберет рекордное количество спортсменов. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

515 бегунов примут участие в VI трейловом забеге по льду Тургояк в Челябинской области.

Более полутысячи участников из разных стран пробегут по льду челябинского озера Тургояк в рамках международного фестиваля «Lake Ice Race». VI трейловый забег пройдет 17−19 января и соберет рекордное количество спортсменов. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«Бегунов ждет непростая трасса — торосы, сугробы, голый лед, крутые подъемы и техничные лесные участки. Маршрут 10 км (18+) — абсолютно плоская трасса по льду озера до острова Веры и обратно. Основная сложность — непредсказуемое покрытие: от голого льда до сугробов по колено», — сообщается на сайте организаторов.

В забеге примут участие 515 человек из Китая, Казахстана и разных регионов России. Федерация легкой атлетики внесла соревнования в официальный календарь как международные. В ходе забегов участники не только проверят свои силы на льду и в сугробах, но и увидят местные достопримечательности: древние каменоломни, стоянку неандертальцев и многое другое. Предусмотрены также ночные забеги с налобными фонариками и даже детские, в которых смогут принять участие бегуны в возрасте от трех до 17 лет. 18 января после основных дистанций состоится крещенское купание в проруби.

В Челябинской области развивают зимний спортивный туризм за счет транспортной доступности горнолыжных курортов: с 20 декабря возобновлен мультимодальный маршрут на «Завьялиху» около Трехгорного, который будет работать по выходным и праздникам до 15 марта. Аналогичный комбинированный маршрут с использованием электрички «Ласточка» и автобуса уже организован до курорта «Солнечная долина».