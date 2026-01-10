Батарея с сюрпризом. На что обращать внимание при покупке квартиры зимой

Закажите тепловизионное обследование при разнице температур не менее 15 градусов между улицей и помещением. Это разумная инвестиция в 4−5 тысяч рублей для однокомнатной квартиры в Москве. Тепловизор покажет утечки тепла через стены, окна, межпанельные швы — те самые места, где зимой будут сквозняки, а летом образуется плесень. В новостройках это особенно актуально: можно успеть предъявить претензии застройщику по гарантии. Такую рекомендацию дал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.