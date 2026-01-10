Батарея с сюрпризом. На что обращать внимание при покупке квартиры зимой

Как выявить самые проблемные места в квартире.
Закажите тепловизионное обследование при разнице температур не менее 15 градусов между улицей и помещением. Это разумная инвестиция в 4−5 тысяч рублей для однокомнатной квартиры в Москве. Тепловизор покажет утечки тепла через стены, окна, межпанельные швы — те самые места, где зимой будут сквозняки, а летом образуется плесень. В новостройках это особенно актуально: можно успеть предъявить претензии застройщику по гарантии. Такую рекомендацию дал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.
Как проверить работу вентиляции.
Проверьте вентиляцию именно в холодное время года, когда она работает максимально эффективно. Приложите лист бумаги к вентиляционной решетке при открытом окне: он должен прилипнуть.
— Если падает, значит, система не справляется и вас ждут духота, конденсат на окнах и возможный грибок. Слабая вентиляция зимой становится очевидной проблемой, тогда как летом её легко не заметить, — отметил Валерий Тумин.
Как узнать о проблемах с отоплением.
Зимой важно обратить внимание на влажность и равномерность прогрева батарей во всех комнатах. Попросите включить все краны с горячей водой одновременно и проверьте напор — в отопительный сезон это покажет реальную картину. В тёплое время года узнать об этих проблемах будет проблематично.
— Разница температур между подающей и обратной трубой у батареи должна быть около 20−25 градусов. Если радиаторы прогреваются неравномерно или в них бурлит воздух, система отопления требует серьёзного ремонта, — отметил Валерий Тумин.
Как проверить работу управляющей компании.
Зимой хорошо можно проверить и работу управляющей компании. Сразу видно, убран ли снег у подъезда, расчищены ли дорожки, как часто убирают в подъезде. Кроме того, легче понять, есть ли в доме неприятные запахи.
Также имеет смысл пройтись до квартиры пешком, понять, насколько чистые в доме лестницы, нет ли захламлённых лестничных пролётов. Важно проверить и работу лифта.