Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Батарея с сюрпризом. На что обращать внимание при покупке квартиры зимой

Покупка квартиры зимой позволяет легче выявить проблемное жильё. Как проверить работу отопления, вентиляцию, как осмотреть окна и где скрываются самые проблемные места?

Источник: Life.ru

Как выявить самые проблемные места в квартире.

Закажите тепловизионное обследование при разнице температур не менее 15 градусов между улицей и помещением. Это разумная инвестиция в 4−5 тысяч рублей для однокомнатной квартиры в Москве. Тепловизор покажет утечки тепла через стены, окна, межпанельные швы — те самые места, где зимой будут сквозняки, а летом образуется плесень. В новостройках это особенно актуально: можно успеть предъявить претензии застройщику по гарантии. Такую рекомендацию дал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Как проверить работу вентиляции.

Проверьте вентиляцию именно в холодное время года, когда она работает максимально эффективно. Приложите лист бумаги к вентиляционной решетке при открытом окне: он должен прилипнуть.

— Если падает, значит, система не справляется и вас ждут духота, конденсат на окнах и возможный грибок. Слабая вентиляция зимой становится очевидной проблемой, тогда как летом её легко не заметить, — отметил Валерий Тумин.

Как узнать о проблемах с отоплением.

Зимой важно обратить внимание на влажность и равномерность прогрева батарей во всех комнатах. Попросите включить все краны с горячей водой одновременно и проверьте напор — в отопительный сезон это покажет реальную картину. В тёплое время года узнать об этих проблемах будет проблематично.

— Разница температур между подающей и обратной трубой у батареи должна быть около 20−25 градусов. Если радиаторы прогреваются неравномерно или в них бурлит воздух, система отопления требует серьёзного ремонта, — отметил Валерий Тумин.

Как проверить работу управляющей компании.

Зимой хорошо можно проверить и работу управляющей компании. Сразу видно, убран ли снег у подъезда, расчищены ли дорожки, как часто убирают в подъезде. Кроме того, легче понять, есть ли в доме неприятные запахи.

Также имеет смысл пройтись до квартиры пешком, понять, насколько чистые в доме лестницы, нет ли захламлённых лестничных пролётов. Важно проверить и работу лифта.