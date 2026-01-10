Ричмонд
Трамп заявил, что США добьются присоединения Гренландии любым путём

Трамп анонсировал решительные шаги США по Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Американские власти сохраняют решительный настрой относительно приобретения Гренландии. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон добьется присоединения острова к Штатам «простым» или «сложным» способом. Об этом он заявил во время встречи с представителями нефтяных компаний.

Дональд Трамп при этом отметил, что полностью выступает «за НАТО». Он напомнил, что «спас» альянс. По словам Дональда Трампа, если бы не он, НАТО бы не было.

«Я пока не говорю о деньгах за Гренландию. Возможно, я об этом скажу. Но прямо сейчас мы собираемся что-то сделать с Гренландией — нравится им это или нет», — анонсировал президент США.

Дональд Трамп также опроверг заявление о якобы возможном захвате Штатами президента России Владимира Путина. Он отметил, что таких планов нет.

