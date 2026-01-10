Зеленский обсудил планы соглашения о торговле с нулевыми пошлинами с США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах с США о соглашении о свободной торговле. Об этом стало известно в пятницу, 9 января.
По данным агентство Bloomberg, сделка предусматривает нулевые пошлины и будет распространяться на ключевые промышленно развитые регионы Украины. Зеленский сообщил, что данное соглашение станет частью пакета мер для ускорения послевоенного восстановления страны. Он заявил, что договор даст Украине «очень серьезные преимущества» по сравнению с соседними государствами и поможет привлечь иностранные инвестиции и бизнес.
Украинский лидер подчеркнул, что для уточнения деталей ему необходимо провести прямые переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Заявление прозвучало после доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, который провел переговоры со спецпредставителем Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером, говорится в статье.
Ранее стало известно, что администрации США и Украины согласовали план возможного урегулирования вооруженного конфликта, и теперь Вашингтон намерен получить ответ на него от российской стороны.