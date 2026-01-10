Зеленский обсудил планы соглашения о торговле с нулевыми пошлинами с США

По данным агентство Bloomberg, сделка предусматривает нулевые пошлины и будет распространяться на ключевые промышленно развитые регионы Украины. Зеленский сообщил, что данное соглашение станет частью пакета мер для ускорения послевоенного восстановления страны. Он заявил, что договор даст Украине «очень серьезные преимущества» по сравнению с соседними государствами и поможет привлечь иностранные инвестиции и бизнес.