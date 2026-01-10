Диетолог назвала 8 правил умного восстановления после праздников

Главное — не морить себя голодом, а вернуть нормальный режим, особенно сна. Ложиться до 23:00 критически важно для выработки гормонов, регулирующих вес. Питаться нужно по принципу «здоровой тарелки»: много овощей, белок и сложные углеводы. Белок, по словам эксперта, должен быть в каждой трапезе — он разгоняет метаболизм.
Особый акцент — на квашеной капусте и зеленых овощах. Они наладят пищеварение и помогут детоксикации. Пить нужно много чистой воды, а сладкие напитки заменить на зеленый чай. Добавьте в рацион специи, например, имбирь и перец чили, чтобы дать метаболизму дополнительный импульс.
Не стоит бояться жиров, но только правильных — из жирной рыбы, богатой Омега-3. А вот от майонеза стоит отказаться в пользу лёгких заправок на основе йогурта. И последний, но ключевой совет: действуйте без стресса и жестких запретов. «Восстановление — это не наказание, а забота о себе», — резюмирует диетолог. Устойчивый результат строится на балансе, а не на ограничениях.
