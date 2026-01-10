Диетолог назвала 8 правил умного восстановления после праздников

Не стоит бояться жиров, но только правильных — из жирной рыбы, богатой Омега-3. А вот от майонеза стоит отказаться в пользу лёгких заправок на основе йогурта. И последний, но ключевой совет: действуйте без стресса и жестких запретов. «Восстановление — это не наказание, а забота о себе», — резюмирует диетолог. Устойчивый результат строится на балансе, а не на ограничениях.