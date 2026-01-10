Ричмонд
Диетолог назвала 8 правил умного восстановления после праздников

После новогодних застолий многие с ужасом смотрят на весы. Резко садиться на диету — ошибка. Это стресс для организма, который замедлит метаболизм, предупредила в разговоре с URA.ru диетолог и анти-эйдж терапевт Лариса Никитина. Вместо этого она предложила восемь правил умного восстановления.

Источник: Life.ru

Главное — не морить себя голодом, а вернуть нормальный режим, особенно сна. Ложиться до 23:00 критически важно для выработки гормонов, регулирующих вес. Питаться нужно по принципу «здоровой тарелки»: много овощей, белок и сложные углеводы. Белок, по словам эксперта, должен быть в каждой трапезе — он разгоняет метаболизм.

Особый акцент — на квашеной капусте и зеленых овощах. Они наладят пищеварение и помогут детоксикации. Пить нужно много чистой воды, а сладкие напитки заменить на зеленый чай. Добавьте в рацион специи, например, имбирь и перец чили, чтобы дать метаболизму дополнительный импульс.

Не стоит бояться жиров, но только правильных — из жирной рыбы, богатой Омега-3. А вот от майонеза стоит отказаться в пользу лёгких заправок на основе йогурта. И последний, но ключевой совет: действуйте без стресса и жестких запретов. «Восстановление — это не наказание, а забота о себе», — резюмирует диетолог. Устойчивый результат строится на балансе, а не на ограничениях.

