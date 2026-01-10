Циклон «Фрэнсис» обрушился на столицу РФ: как Московский регион справляется с транспортным коллапсом

Водителям рекомендовали воздержаться от поездок из-за непогоды.
Население европейской части России — от Псковской области до Волгоградского региона — столкнулось с серьезными трудностями из ‑за мощнейшего снегопада. Но наиболее существенный удар циклон «Фрэнсис» нанес по Московскому региону.
На МКАДе зафиксированы десятки заторов, на некоторых участках было полностью остановлено движение. Транспортный коллапс затронул все направления: задержаны и отменены свыше сотни авиарейсов, фиксируются опоздания поездов, на отдельных линиях прекращена работа трамваев. Подробнее о последствиях непогоды — в материале URA.RU.
Пробки в Ярославской области.
Циклон «Фрэнсис» фактически перекрыл подъезды к Москве. На Ярославском шоссе 9 января возник многокилометровый дорожный затор из-за серии аварий и вставших на склонах большегрузов.
На помощь застрявшим на дороге водителям поспешили экстренные службы.
По словам губернатор региона Михаила Евраева, на борьбу с последствиями снегопада вышли порядка 130 тысяч человек и 15 тысяч единиц техники. В ряде районов горожане подключились к расчистке территорий. В интернете появились объявления от частных лиц, предлагающих за деньги откопать авто: стоимость таких услуг в среднем — от 3 тысяч рублей.
Задержки и отмены рейсов в аэропортах.
Сотни рейсов задерживаются в столичных аэропортах в ночь на 10 января из-за бушующей метели. Десятки перелетов во Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили. Внутренние службы воздушных гаваней перевели на усиленный режим работы.
Пассажиров призвали следить за корректировкой расписания полетов. К работе на территории привлекли снегоуборочную и другую специализированную технику. В аэропортах проводится регулярная очистка взлетной полосы, перронных покрытий и обработка воздушных судов.
Проблемы с багажом в Шереметьево.
Порядка 3 тысяч человек оказались заблокированы в зоне выдачи багажа в Шереметьево из ‑за мощного снегопада. Пассажиры ожидают получения своих вещей несколько часов. «Аэрофлот» обратился к базовому аэропорту с требованием усилить меры по стабилизации ситуации с обслуживанием пассажиров.
В авиакомпании сообщили, что пришлось задействовать дополнительный персонал. Сотрудники оказывают помощь в оформлении обращений, информируют о статусе багажа и доступных способах его получения. Путешественникам, которые до сих пор не получили свои вещи, предложено оформить бесплатную доставку багажа по указанным адресам.
Как «Френсис» выглядит из космоса.
Спутниковые аппараты зафиксировали из космоса циклон, обрушившийся на Москву. Непогода сопровождается снегопадом и метелью. По сообщению Роскосмоса, «Электро-Л» и «Арктика-М» еще 7 января получили изображения на подступах к Москве и прилегающим территориям.