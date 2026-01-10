Циклон «Фрэнсис» обрушился на столицу РФ: как Московский регион справляется с транспортным коллапсом

По словам губернатор региона Михаила Евраева, на борьбу с последствиями снегопада вышли порядка 130 тысяч человек и 15 тысяч единиц техники. В ряде районов горожане подключились к расчистке территорий. В интернете появились объявления от частных лиц, предлагающих за деньги откопать авто: стоимость таких услуг в среднем — от 3 тысяч рублей.