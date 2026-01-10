Двадцать шесть россиян застряли во Вьетнаме из-за мошенничества турагента

В январе 2026 года потерпевшие обратились в правоохранительные органы. Выяснилось, что 36-летняя жительница региона брала деньги за организацию поездок, но либо не выполняла обещания, либо делала это частично. В результате обманутые туристы остались без обратных билетов и сейчас фактически заблокированы в азиатской стране.
Подозреваемую уже задержали, и в отношении неё возбуждено несколько уголовных дел по статье «Мошенничество». Ведётся расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее Life.ru сообщал, что турагент обманула москвичей на 100 миллионов рублей. Туристы оплатили перелёт, трансфер и проживание, однако по приезде в аэропорт обнаружили, что билеты сфальсифицированы, а номера в отеле не забронированы. При попытке связаться с агентом на звонки ответил незнакомый мужчина, который сообщил, что она, предположительно, умерла.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.