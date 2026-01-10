Двадцать шесть россиян застряли во Вьетнаме из-за мошенничества турагента

Ранее Life.ru сообщал, что турагент обманула москвичей на 100 миллионов рублей. Туристы оплатили перелёт, трансфер и проживание, однако по приезде в аэропорт обнаружили, что билеты сфальсифицированы, а номера в отеле не забронированы. При попытке связаться с агентом на звонки ответил незнакомый мужчина, который сообщил, что она, предположительно, умерла.