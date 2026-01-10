Вплоть до вскрытия двери: Лурье не может попасть в квартиру Долиной

«У представителя должна была быть доверенность, без нее он не имеет полномочий на осуществление каких-либо гражданско-правовых действий. Может быть, доверенность была неправильно оформлена. Опять же, я исхожу из добросовестности, наверное, не были верно оформлены надлежащие документы. Ну, а если нет доверенности, то без нее гражданин действовать не может от имени другого», — подчеркнул Аграновский.