Вплоть до вскрытия двери: Лурье не может попасть в квартиру Долиной

Лариса Долина, в отношении которой суд вынес решение о принудительном выселении из квартиры в престижном районе Хамовники, 9 января сорвала процедуру передачи жилья новой владелице — Полине Лурье. Вместо того чтобы лично урегулировать вопрос, Долина покинула страну, а на ключевую встречу отправила человека без необходимых полномочий. Теперь в дело могут вступить судебные приставы, которые имеют право на принудительное выселение, вплоть до вскрытия замков.
Срыв передачи неуполномоченным лицом.
Долгожданная передача квартиры, которая должна была поставить точку в судебном разбирательстве, была сорвана 9 января. Лариса Долина была обязана освободить и передать жилье Полине Лурье. Однако, как сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко, певица на встречу не явилась.
«Лариса Александровна сама не пришла на встречу, а лицо, которое она прислала, не имеет полномочий на передачу ключей и подписание акта-приема передачи. Поэтому мы не можем принять квартиру», — заявила Свириденко.
В результате Полина Лурье не смогла получить ключи от законно приобретенной недвижимости.
Адвокат также подтвердила информацию об отъезде певицы.
«Лариса Александровна уехала из России до 20 января». Такое поведение стороны продавца вызывает вопросы у защиты Лурье. «Не знаю, почему так с нами себя ведут, но как есть. Будем думать, как еще Полине законно въехать в квартиру», — отметила Свириденко.
Долина затягивает с передачей квартиры.
Попытка Долиной решить вопрос через посредника оказалась юридически ничтожной. Адвокат Дмитрий Аграновский в разговоре с aif.ru подробно объяснил, почему присланный человек не мог осуществить передачу.
«У представителя должна была быть доверенность, без нее он не имеет полномочий на осуществление каких-либо гражданско-правовых действий. Может быть, доверенность была неправильно оформлена. Опять же, я исхожу из добросовестности, наверное, не были верно оформлены надлежащие документы. Ну, а если нет доверенности, то без нее гражданин действовать не может от имени другого», — подчеркнул Аграновский.
Эксперт также развеял возможные надежды стороны Долиной на то, что отказ Лурье принять квартиру 9 января сыграет им на руку.
«Чисто теоретически, если бы в ближайшее время должно было состояться какое-то заседание суда, которое могло бы все перевернуть, то они могли бы как-то это использовать. Но в обозримой перспективе таких заседаний не намечается», — пояснил он.
Жесткий дедлайн до 13 января.
Несмотря на отъезд и неявку певицы, судебное решение должно быть исполнено. Заслуженный юрист России Иван Соловьев конкретизировал временные рамки. По его словам, у Ларисы Долиной осталось совсем немного времени.
«По закону на исполнение решения суда дается 5 рабочих дней. Мосгорсуд принял решение 25 декабря. После этого до Нового года было три рабочих дня. И в этом году, получается, оставшиеся два рабочих дня приходятся на 12 и 13 января», — заявил Соловьев.
Таким образом, если до 13 января включительно ключи и акты не будут переданы надлежащим образом, Полина Лурье получит полное право обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
«Дальше Лурье может взять исполнительный лист, отнести его в соответствующий отдел службы судебных приставов, который обслуживает район Хамовники и который обязан обеспечить исполнение решения суда», — подчеркнул юрист.
Вскрытие замков и полиция.
Если Долина не исполнит решение суда добровольно, механизм принудительного исполнения будет запущен.
«Бывают случаи, когда судебные решения просто саботируются. Поэтому судебным приставам дана определённая власть. Судебные приставы все равно выполнят судебное решение. У них есть на это разного рода полномочия. Я не знаю, что они будут делать: вскрывать замки или что-то еще, но полномочия у них соответствующие есть», — отметил Аграновский.
Процедура принудительного выселения будет выглядеть так:
— сначала Полина Лурье передаст исполнительный лист в ФССП;
— судебный пристав возбудит исполнительное производство и направит Долиной официальное уведомление с новым сроком на добровольное выселение;
— если срок истечет, пристав вынесет постановление о принудительном выселении и снова уведомит должника;
— в случае дальнейшего саботажа пристав прибудет по адресу с понятыми, сотрудниками полиции и, при необходимости, с представителями управляющей компании, в случае отказа освободить помещение приставы с понятыми и полицией могут войти в квартиру, вскрыв замки.
Вскрытие замков — крайняя мера. Аграновский отметил, что с подобным в своей практике не сталкивался.
«Процедура вскрытия замков, в общем-то, предусмотрена, но я с таким не сталкивался. На моей практике до такой крайности не доходило. Все-таки как-то стороны договаривались миром», — сказал Аграновский.
Однако текущие действия Ларисы Долиной завели ситуацию в правовой тупик, выход из которого лежит только через решительные действия судебных приставов. Остается ждать 13 января, чтобы понять, решится ли певица исполнить решение суда в последний момент или же скандал перейдет в стадию принудительного выселения с участием правоохранительных органов, что, несомненно, нанесет удар по ее репутации и станет беспрецедентным случаем в практике отношений звезд шоу-бизнеса и судебной системы.