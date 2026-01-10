Ричмонд
«Ни о чём не сожалею»: На Урале начался суд над бандой дерзких вымогателей

В Красноуфимске Свердловской области начался суд над преступной группой вымогателей. Их уже осуждённого сообщника Давида Гсояна отправили в колонию на 9 лет. Он один собрал с трёх жертв почти 3 млн рублей, заставляя их продавать имущество и брать кредиты.

Источник: Life.ru

Всего же от рук этой банды пострадали 16 человек, а общий ущерб превысил 4 млн рублей. Лидером называют Андрея Оглы. Шестеро его подельников сейчас на скамье подсудимых, четверо — в СИЗО.

По данным источника URA.ru, один из фигурантов, известный как Аба, на допросе вел себя дерзко. Он открыто заявил, что ни о чём не сожалеет. При этом, как отмечает собеседник агентства, злоумышленник из хорошей семьи, а его родители — адекватные люди.

Сам Гсоян свою вину не признал, заявив, что его оговорили. Остальные подсудимые также не согласны с предъявленными обвинениями. Суд над ними продолжается.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.