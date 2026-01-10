Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 10 января 2026 года.
Сегодня Овны во многом будут преуспевать. Успешными станут переговоры, налаживание взаимоотношений, приобретение новых компетенций. При этом важно сочетать свою трудовую деятельность с передышками. Вечер следует провести с друзьями и родными, но не стоит слишком заботиться о планах.
Тельцам лучше заглянуть в кошелек, прежде чем выходить из дома, — сразу станет понятно, на что стоит рассчитывать. В остальном нужно полагаться на свои вкус и интуицию. В делах не стоит спешить — спокойная работа принесет больше пользы, чем авральный труд. Вечером возможны романтические свидания или приключения.
Близнецам рекомендуется опираться на здравый смысл и снять розовые очки. Сразу можно будет понять, до чего у вас достают руки и что под силу предпринять в рабочих делах и в личной сфере. Вечер подойдет для активного спорта, путешествий или встречи с давними друзьями.
У Раков день будет удачным для духовных практик или учебы, причем осваивать стоит что-то знакомое. Если есть возможность, следует посетить курсы повышения квалификации — это будет самый удачный вариант работы на сегодня. Можно заняться здоровьем, не повредит диспансеризация.
В случае Львов день подойдет для неформального общения, в том числе и по работе. Позитивный настрой даст больше шансов на успех, но не стоит быть доверчивыми — за благосклонностью могут скрываться корысть и другие неприятности. Возможны встречи с мошенниками и потеря финансов. Не следует терять здравый смысл, за что бы сегодня ни брались представители знака.
У Дев удачно разрешатся вопросы внутри рабочего коллектива, возможны полезные знакомства для получения новой должности. Преграды сейчас стоит преодолевать, но только семь раз подумав над тем, как это отразится на работе. В личных делах все будет спокойно. Возможно романтическое свидание.
Весам стоит беречь здоровье и чаще делать паузы в работе. Сегодня лучше не перенапрягаться ни физически, ни эмоционально. Поддержку смогут оказать родственники, если попросить у них об этом. Не исключены внезапные финансовые поощрения.
Скорпионам нужно беречь свою нервную систему — сегодня может ждать много потрясений или новостей. Отвечать сразу не стоит. Также не следует доверять незнакомым людям, а лучше обходить их стороной. Есть шанс встретить любовь всей своей жизни.
Стрельцов сегодня наделят даром оратора, и они смогут убедить всех в свою пользу. Можно совершать сделки, подписывать документы и начинать новые проекты. Успех будет сопутствовать в поездках, есть шанс встретить необычных людей и интересных собеседников по дороге.
На Козерогов возложат новые обязанности, причем после этого появится следующая порция дополнительной работы. Днем стоит сделать большую паузу — прогуляться, почитать книгу, отвлечься на какую-то другую деятельность. Близкие сегодня будут требовать повышенного внимания, нужно не испортить с ними отношения.
Сегодня повезет Водолеям творческой направленности. Их ждет хороший день для общения с детьми, налаживания отношений в семье. Сложнее будет со спортом и физическими нагрузками. Если есть возможность, следует устроить себе культурный досуг — почитать книгу или посмотреть фильм.
Целеустремленных Рыб также ждет удача — они смогут наслаждаться каждой минутой этого дня. Все, что было расписано, воплотится в жизнь, но итог может быть обратный тому, что ожидали представители знака. Сложно будет найти общий язык с детьми, еще сложнее их воспитывать, поскольку окружающие будут стараться помочь в этом деле советом, передает «Российская газета».