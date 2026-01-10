Шереметьево пошел на крайние меры из-за коллапса и проблем с багажом. Видео

В аэропорту пообещали организовать доставку багажа пассажирам.
Руководство аэропорта Шереметьево приняло решение организовать доставку багажа пассажирам, которые вынуждены ждать получения своих вещей в терминале после прилета. URA.RU уже рассказывало, что около 3000 человек оказались заблокированы в зоне выдачи.
«В целях заботы о пассажирах оперативный штаб Шереметьево совместно с авиакомпаниями “Аэрофлот” и “Россия” принял решение о персональной доставке багажа по адресам пассажиров», — указано в telegram-канале авиагавани. Для этого необходимо заполнить форму обратной связи.
