В налоговой сообщили о новой задолженности Ивлеевой

У известной блогерши Анастасии Ивлеевой снова обнаружилась налоговая задолженность. По данным правоохранительных органов, на её ИП числится долг перед ФНС в размере 53 тысяч 554 рублей. Эти сведения подтвердили ТАСС в силовых структурах.

На этот раз сумма долга несравнимо меньше, чем в предыдущий раз. Прошлый налоговый долг, который составлял 11,3 миллиона рублей, Ивлеева уже полностью погасила.

Ранее Анастасия Ивлеева решила вновь попробовать себя в бизнесе, зарегистрировав в Роспатенте товарный знак «Чегеря». Речь идёт о названии её реалити-проекта, посвящённого жизни в сельской местности. Соответствующая заявка на регистрацию товарного знака была направлена в Роспатент в марте 2025 года, и уже спустя несколько месяцев, в июле, ведомство официально предоставило ей исключительные права на этот бренд.

