В налоговой сообщили о новой задолженности Ивлеевой

Ранее Анастасия Ивлеева решила вновь попробовать себя в бизнесе, зарегистрировав в Роспатенте товарный знак «Чегеря». Речь идёт о названии её реалити-проекта, посвящённого жизни в сельской местности. Соответствующая заявка на регистрацию товарного знака была направлена в Роспатент в марте 2025 года, и уже спустя несколько месяцев, в июле, ведомство официально предоставило ей исключительные права на этот бренд.