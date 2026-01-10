От Шаинского до Бельмондо: Знаменитые «некрасавцы», сводившие с ума женщин

Шаинский: «Дюже люб был до бабского полу».
12 декабря 2025 года исполнилось бы 100 лет Владимиру Шаинскому — автору любимых детских песен «Пусть бегут неуклюже…», «Голубой вагон», «Улыбка» и многих других. За обаятельным образом композитора скрывалась натура страстная и влюбчивая.
Шаинский не раз признавался, что никогда не оставался равнодушен к женской красоте. Он говорил, что не прочь был в любом возрасте приударить за понравившейся девушкой.
— Дюже люб был до бабского полу, — так сам о себе говорил Шаинский в одном из своих интервью.
При этом первый брак заключил лишь в 46 лет. Союз оказался недолговечным, и после развода композитор даже поклялся больше не жениться. Судьба распорядилась иначе, и уже в 58 лет Шаинский встретил 17-летнюю Светлану. Их роман завершился браком, а вскоре семья пополнилась двумя детьми — сыном Вячеславом и дочерью Анной.
Караченцов: тайная любовь на двадцать лет.
Легенда советского кино Николай Караченцов всю жизнь был окружён женским вниманием, и хотя не отличался канонической красотой, но привлекал дам артистизмом и фирменным обаянием.
На протяжении 20 лет у актёра была тайная связь с солисткой Мариинского театра Еленой Дмитриевой. После смерти Караченцова его жена Людмила Поргина и любовница Елена Дмитриева встретились в телеэфире, но так и не смогли найти общего языка.
Поргина категорически отрицала серьёзность отношений мужа с Дмитриевой. Также она жаловалась, что поклонницы актёра годами осаждали её звонками и угрозами, надеясь спровоцировать развод.
Золотухин: тетрадь любовных побед.
Валерий Золотухин был женат дважды. Первый брак, с актрисой Ниной Шацкой, подарил ему сына Дениса. Во втором союзе, со скрипачкой Тамарой Гусевой, родился мальчик Сергей, чья жизнь трагически оборвалась в 2007 году.
Золотухин не скрывал своей любвеобильности от семьи. У него в квартире даже хранилась тетрадь, куда он записывал свои романтические похождения. Супруги терпели измены и платили за это душевными страданиями.
Когда Золотухину было 55 лет, он встретил молодую актрису Ирину Линдт, которая была младше его на 33 года. Разница в возрасте не стала препятствием для отношений, они стали встречаться, и в 2004 году Ирина родила сына Ивана. Валерию Золотухину тогда было 63 года, и он так и не ушёл от официальной супруги Тамары. Когда артист тяжело заболел, ему пытались помочь обе любимые женщины. Умер актёр 30 марта 2013 года.
Кассель: хулиган, покоривший Беллуччи.
Венсан Кассель — живое опровержение стереотипов о мужской красоте. Его 14-летний брак с одной из главных красавиц мирового кино Моникой Беллуччи стал доказательством того, что харизма способна затмить любые внешние «несовершенства». У них родилось две дочки — Дева и Леони. Пара рассталась в 2013 году, заявив, что не перестанет поддерживать тёплые отношения.
Второй женой Венсана была манекенщица Тина Кунаки, моложе его на 30 лет. В 2019 году у них родилась дочь Амазони, но семья через четыре года распалась, по слухам, из-за неверности Тины. Сейчас он встречается с бразильской моделью Нарой Баптистой, и она уже родила актёру сына Каэтано — мальчик появился на свет 7 января 2025 года.
Генсбур: Квазимодо для Бардо и Биркин.
Известный французский шансонье Серж Генсбур, родившийся в семье переехавших из России евреев, не был писаным красавцем — его даже прозвали Квазимодо. Но его харизма и обаяние кружили головы настоящим звёздам, в том числе Брижит Бардо. Мало кто знает, но первоначально скандальная песня Генсбура Je t`aime, moi non plus была написана именно для исполнения с Бардо.
На протяжении 12 лет Серж жил с актрисой и певицей Джейн Биркин, переехавшей во Францию из Лондона. Их роман был ярким и по-настоящему богемным, хотя на первый взгляд оба совершенно не понравились друг другу. В 1971 году у пары родилась дочь Шарлотта, а спустя девять лет они расстались. Джейн встретила нового мужчину, родила ещё дочь — и её крёстным стал именно Серж. Они поддерживали связь до смерти Генсбура в 1991 году.
Бельмондо: над ним смеялись, его боготворили.
Один из самых харизматичных французских актёров Жан-Поль Бельмондо тоже не вписывался в каноны красоты. Когда он только начинал свой творческий путь, его внешность даже вызывала смешки, режиссёры злословили: мол, как Квазимодо будет играть любовные сцены, все ж умрут со смеху. Но это не помешало Бельмондо стать звездой и покорителем женских сердец.
Первый раз Жан-Поль женился на танцовщице Элоди Константен, ему тогда было всего 19. Влюблённые узаконили отношения в 1953 году и были вместе 13 лет, у них родилось трое детей. Брак распался из-за романа Бельмондо с Урсулой Андресс — они играли влюблённых в фильме «Злоключения китайца в Китае» и стали встречаться. Но Бельмондо был очень ревнив, и Урсула сама ушла от него.
Следующей пассией актёра стала итальянская актриса Лаура Антонелли. Но пара редко проводила время вместе: Жан-Поль жил в Париже, Лаура — в Риме. В итоге их отношения сошли на нет. К тому же Бельмондо увлёкся бразильской певицей Марией Карлос Сотто Майор, когда ей было 19 лет, а ему — 47. Чувства вспыхнули мгновенно, и Сотто Майор переехала к актёру в Париж. Через семь лет они расстались, но поддерживали тёплое общение на протяжении всей жизни, а в 2019 году даже возобновили роман.
Второй официальной супругой Бельмондо стала Натали Тардивель. Когда они познакомились, ей было 24, а артисту 56. Вместе они прожили десять лет, а потом узаконили отношения. У них родилась дочь Стелла, а потом Бельмондо разбил инсульт — именно Натали выходила его. Но актёр подал на развод, так как не захотел обременять женщину и мешать её увлечению другим мужчиной.
Вскоре после развода Бельмондо встретил бывшую модель Playboy Барбару Гандольфи, которая была на 43 года моложе его. Но близкие предупреждали, что женщина преследует корыстные цели, и эти слова оправдались — Гандольфи действительно оказалась аферисткой и отмывала средства от бизнеса мужа через счета пожилого актёра.
Депардье: двадцать детей от десяти женщин.
Французский актёр Жерар Депардье не входит в списки классических красавцев — недаром он сыграл Сирано де Бержерака. Но его типаж оказался выигрышным не только для кино, но и для женщин.
В 1968 году Жерар, к тому времени недавно переехавший в Париж и начавший занятия актёрством, познакомился с Элизабет Гийо — девушкой из знатной и богатой семьи. Хулиган очаровал барышню, и через два года они поженились. У Жерара и Элизабет родился Гийом и дочь Жюли. В 1992 году супруги разъехались, а в 1996 году развелись.
В 1992 году манекенщица сенегальского происхождения Карин Силла родила от Жерара Депардье дочь Роксану, названную в честь героини драмы «Сирано де Бержерак». Следующей большой любовью Депардье после Элизабет Гийо стала актриса Кароль Буке. Но сам актёр утверждал: чувства хоть и были сильными, в случае что с Элизабет, что с Кароль всё разрушила ревность.
Летом 2006-го актриса камбоджийского происхождения Элен Бизо — дочь антрополога, почётного профессора Французского института Дальнего Востока Франсуа Бизо — родила от Депардье сына Жана. К тому моменту актёр уже встречался с выпускницей Гарварда Клементин Игу — они были вместе до 2023 года. Также ему приписывали связи с Вупи Голдберг и Фанни Ардан. Артист признавался, что всего у него 20 детей от десяти женщин. В 2024 году художница-постановщица и ассистентка режиссёра обвинили Депардье в сексуальных домогательствах во время съёмок фильма «Зелёные ставни» в 2021 году. Актёра признали виновным.
