От Шаинского до Бельмондо: Знаменитые «некрасавцы», сводившие с ума женщин

На протяжении 12 лет Серж жил с актрисой и певицей Джейн Биркин, переехавшей во Францию из Лондона. Их роман был ярким и по-настоящему богемным, хотя на первый взгляд оба совершенно не понравились друг другу. В 1971 году у пары родилась дочь Шарлотта, а спустя девять лет они расстались. Джейн встретила нового мужчину, родила ещё дочь — и её крёстным стал именно Серж. Они поддерживали связь до смерти Генсбура в 1991 году.