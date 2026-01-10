Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт по Латинской Америке объяснил, успех операции США в Венесуэле

Операция США по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала возможной благодаря многолетней системной подготовке. Об этом заявил эксперт по странам Латинской Америки Илья Паймушкин в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Источник: Life.ru

Паймушкин заявил, что США подходят к решению задач комплексно, привлекая военных, дипломатов, аналитиков и СМИ. «Прежде чем действовать, всё досконально изучается, отрабатываются разные сценарии», — отметил он. По его словам, в ход идут информационные вбросы, экономическое давление и работа с местными элитами, что позволяет заранее прогнозировать события и влиять на них.

«Это позволяет хорошо изучить менталитет граждан различных государств, получить много информации о происходящем, спрогнозировать события, на которые можно повлиять и извлечь выгоду для США», — сказал эксперт.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше