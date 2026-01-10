Эксперт по Латинской Америке объяснил, успех операции США в Венесуэле

Паймушкин заявил, что США подходят к решению задач комплексно, привлекая военных, дипломатов, аналитиков и СМИ. «Прежде чем действовать, всё досконально изучается, отрабатываются разные сценарии», — отметил он. По его словам, в ход идут информационные вбросы, экономическое давление и работа с местными элитами, что позволяет заранее прогнозировать события и влиять на них.
«Это позволяет хорошо изучить менталитет граждан различных государств, получить много информации о происходящем, спрогнозировать события, на которые можно повлиять и извлечь выгоду для США», — сказал эксперт.
