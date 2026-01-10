Россиянам назвали самые популярные имена для новорожденных: кто возглавил топ

В Социальном фонде РФ рассказали, какими именами россияне чаще всего называли малышей в 2024 году. Среди мальчиков топ возглавил Александр. Девочек чаще всего называли София. Об этом свидетельствуют данные Соцфонда.
Кроме того, родители часто называли новорожденных Михаил, Артем, Матвей и Максим. У девочек наиболее распространенными именами стали Ева, Анна, Мария и Виктория.
«Примечательно, что имя Александр является единственным, которое стабильно входит в число самых популярных как у пенсионеров, так и у новорождённых, подтверждая статус вневременной классики», — прокомментировали в Соцфонде.
