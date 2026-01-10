Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали самые популярные имена для новорожденных: кто возглавил топ

Соцфонд: Александр и София стали самыми популярными именами новорожденных.

Источник: Комсомольская правда

В Социальном фонде РФ рассказали, какими именами россияне чаще всего называли малышей в 2024 году. Среди мальчиков топ возглавил Александр. Девочек чаще всего называли София. Об этом свидетельствуют данные Соцфонда.

Кроме того, родители часто называли новорожденных Михаил, Артем, Матвей и Максим. У девочек наиболее распространенными именами стали Ева, Анна, Мария и Виктория.

«Примечательно, что имя Александр является единственным, которое стабильно входит в число самых популярных как у пенсионеров, так и у новорождённых, подтверждая статус вневременной классики», — прокомментировали в Соцфонде.

Россиянам также напомнили о новых индексациях в 2026 году. Так, пенсионерам увеличат сначала страховые, затем социальные пенсии. Кроме того, пересчитают выплаты военным пенсионерам.