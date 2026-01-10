Ричмонд
Венесуэла опровергла информацию о предстоящем визите и.о. президента в США

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес не планирует в ближайшее время зарубежных визитов. Об этом в пятницу, 9 января, официально заявил вице-президент по коммуникациям Альфредо Насарет Няньес.

— Исполняющая обязанности президента Делси Родригес в ближайшее время не планирует зарубежных поездок. Правительство сосредоточено на внутренней повестке дня, чтобы гарантировать право нашего народа на мир и стабильность, — написал Няньес в своем Telegram-канале.

Это заявление стало ответом на публикации американских и испанских СМИ, которые утверждали, что Родригес направила запрос на визит в Вашингтон и намеревалась посетить Белый дом на следующей неделе.

6 января стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от временного президента Венесуэлы Делси Родригес принять ряд мер, направленных на укрепление отношений с Соединенными Штатами.

3 января СМИ сообщили, что американские войска атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в страну, захвате президента страны Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств, включая Россию, на произошедшее.

