Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый матч на олимпийской хоккейной арене в Милане прервали из-за дыры во льду

На хоккейной олимпийской арене в Милане провели первый тестовый матч, который прервался из-за проблем со льдом. В первом периоде перед одними из ворот образовалась дыра, пишет The Athletic.

Источник: Life.ru

Строительство олимпийской хоккейной арены в Милане проходит со сложностями. Старт Игр состоится уже 6 февраля, организаторы обещают готовность катка только ко второму числу — за три дня до начала турнира среди женских команд. 9 января спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей заверил, что арена будет готова к началу турнира, а игроки из НХЛ точно примут в нём участие.

Ранее Life.ru писал, что МОК запретил демонстрировать российские и белорусские флаги на Олимпиаде-2026. Ограничение распространяется на спортсменов, которым разрешено выступать только под нейтральным флагом, а также на зрителей.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.