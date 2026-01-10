Первый матч на олимпийской хоккейной арене в Милане прервали из-за дыры во льду

Строительство олимпийской хоккейной арены в Милане проходит со сложностями. Старт Игр состоится уже 6 февраля, организаторы обещают готовность катка только ко второму числу — за три дня до начала турнира среди женских команд. 9 января спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей заверил, что арена будет готова к началу турнира, а игроки из НХЛ точно примут в нём участие.