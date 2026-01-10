Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинский врач-диетолог назвала продукты, которые обязательно нужно есть зимой

Врач-диетолог Елена Нуждина из больницы города Чебаркуль Челябинской области советует зимой включить в рацион яйца, рыбу, грибы и некоторые другие продукты. Они помогут компенсировать недостаток витамина D, которого обычно не хватает в холодное время. Об этом сообщает челябинский Минздрав.

Чебаркульский диетолог объяснила, какие продукты помогут избежать дефицита витамина D зимой.

Врач-диетолог Елена Нуждина из больницы города Чебаркуль Челябинской области советует зимой включить в рацион яйца, рыбу, грибы и некоторые другие продукты. Они помогут компенсировать недостаток витамина D, которого обычно не хватает в холодное время. Об этом сообщает челябинский Минздрав.

«Зимой уровень витамина D в организме падает. Поэтому стоит включить в рацион жирную рыбу: скумбрию, сельдь, салаку, семгу, лосось. Много витамина D содержат желтки яиц. Грибы, выращенные под солнечными лучами и обогащенные продукты — молоко, соки и злаковые также помогут поддержать его уровень в организме», — приводит слова врача-диетолога Елены Нуждиной Минздрав.

Витамин D поддерживает иммунную систему и влияет на общее самочувствие. Его дефицит может привести к проблемам со здоровьем. Решение о включении добавки необходимо принимать после консультации с врачом.

Ранее сообщалось о продуктах, которые должны быть в детском рационе в холодное время года. Среди них — орехи и хурма, считает детский эндокринолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.