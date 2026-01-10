Челябинский врач-диетолог назвала продукты, которые обязательно нужно есть зимой

Врач-диетолог Елена Нуждина из больницы города Чебаркуль Челябинской области советует зимой включить в рацион яйца, рыбу, грибы и некоторые другие продукты. Они помогут компенсировать недостаток витамина D, которого обычно не хватает в холодное время. Об этом сообщает челябинский Минздрав.