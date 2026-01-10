Ричмонд
Нутрициолог объяснила, почему после праздников усиливается аппетит

В январе многих тянет на сладкое и вредные перекусы. Причина часто не в слабой воле, а в банальном недосыпе после праздников, объяснила нутрициолог Юлия Кашапова в беседе с РИАМО.

Источник: Life.ru

Из-за ранних подъёмов и привычки поздно ложиться организм не успевает восстановиться. Мозг, испытывая нехватку энергии, требует быстрых углеводов. «Человек может искренне считать себя голодным, в то время как на самом деле он просто выжат», — говорит эксперт.

Бороться с аппетитом диетами в таком состоянии — ошибка. Это создаёт порочный круг: усталость ведёт к срыву на сладкое, а это ухудшает сон.

Кашапова советует начинать с простого:

Наладить сон. Ложиться и вставать постепенно раньше. Утром — яркий свет, вечером — приглушенный, без гаджетов. Не пропускать завтрак и есть сбалансированно, добавляя белок (мясо, рыба, творог) и клетчатку (овощи).Создать вечерний ритуал: теплый душ, прогулка или чтение.

Ключ к контролю аппетита — не запреты, а 7-часовой сон и режим. Когда организм отдохнул, он перестает требовать булочки и выбирает еду осознанно.

