Нутрициолог объяснила, почему после праздников усиливается аппетит

Из-за ранних подъёмов и привычки поздно ложиться организм не успевает восстановиться. Мозг, испытывая нехватку энергии, требует быстрых углеводов. «Человек может искренне считать себя голодным, в то время как на самом деле он просто выжат», — говорит эксперт.