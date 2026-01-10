Россиянам рассказали, как правильно выбрать вид платежей по ипотеке

С точки зрения математики дифференцированный платеж всегда выгоднее, так как общая переплата меньше. Проценты начисляются на стремительно уменьшающийся остаток долга. Но у этого варианта есть большой минус: максимальная нагрузка ложится на первые годы кредита, что рискованно для семейного бюджета.