Россиянам рассказали, как правильно выбрать вид платежей по ипотеке

Выбор типа платежа по ипотеке — не просто формальность. От него зависят и переплата в миллионы рублей, и финансовый комфорт семьи. Эксперт Дарья Боковня объяснила в беседе с РИАМО ключевые различия.

Источник: Life.ru

С точки зрения математики дифференцированный платеж всегда выгоднее, так как общая переплата меньше. Проценты начисляются на стремительно уменьшающийся остаток долга. Но у этого варианта есть большой минус: максимальная нагрузка ложится на первые годы кредита, что рискованно для семейного бюджета.

Аннуитетный платеж, при котором сумма ежемесячного взноса неизменна, в целом обойдётся дороже. Зато он безопаснее и предсказуемее для большинства заёмщиков.

Практический совет от эксперта: дифференцированный график подойдёт только тем, у кого стабильно высокий доход с запасом. Всем остальным, особенно новичкам, стоит выбрать аннуитетный платеж — он позволяет планировать бюджет на годы вперёд без лишнего стресса.

Ранее россиянам рассказали, как изменится рынок ипотечной недвижимости в 2026 году. Кроме того, в Госдуме объяснили, как изменятся программы льготной ипотеки в следующем году.

