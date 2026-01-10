Россиянам рассказали, как правильно выбрать вид платежей по ипотеке

С точки зрения математики дифференцированный платеж всегда выгоднее, так как общая переплата меньше. Проценты начисляются на стремительно уменьшающийся остаток долга. Но у этого варианта есть большой минус: максимальная нагрузка ложится на первые годы кредита, что рискованно для семейного бюджета.
Аннуитетный платеж, при котором сумма ежемесячного взноса неизменна, в целом обойдётся дороже. Зато он безопаснее и предсказуемее для большинства заёмщиков.
Практический совет от эксперта: дифференцированный график подойдёт только тем, у кого стабильно высокий доход с запасом. Всем остальным, особенно новичкам, стоит выбрать аннуитетный платеж — он позволяет планировать бюджет на годы вперёд без лишнего стресса.
