Страны Евросоюза утвердили вызвавшее протесты фермеров соглашение с Меркосур

Глава Евросовета Кошта одобрил соглашение ЕС с Меркосур.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз утвердил вызвавшее протесты среди фермеров соглашение с участниками Меркосур. Глава Евросовета Антониу Кошта одобрил эту сделку. Так он сообщил в соцсети.

Стоит пояснить, что в Меркосур входят Аргентина, Уругвай, Бразилия, Боливия и Парагвай. После одобрения ЕС документ поступит на утверждение главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

«Приветствую соглашение Совета утвердить соглашение с Меркосур», — отметил Антониу Кошта.

Между тем в Европе разоблачили главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Ранее она заявила, что Россия якобы напала на «19 стран за последние 100 лет». Однако в европейской дипслужбе не смогли доказать ее слова. ЕС не предоставил четкий ответ на вопрос, какие страны якобы подверглись нападению со стороны Москвы.

