Страны Евросоюза утвердили вызвавшее протесты фермеров соглашение с Меркосур

Евросоюз утвердил вызвавшее протесты среди фермеров соглашение с участниками Меркосур. Глава Евросовета Антониу Кошта одобрил эту сделку. Так он сообщил в соцсети.
Стоит пояснить, что в Меркосур входят Аргентина, Уругвай, Бразилия, Боливия и Парагвай. После одобрения ЕС документ поступит на утверждение главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.
«Приветствую соглашение Совета утвердить соглашение с Меркосур», — отметил Антониу Кошта.
