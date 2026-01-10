Ричмонд
В Госдуме назвали средний размер страховой пенсии в 2026 году

Депутат Панеш: средний размер страховой пенсии составит 27 тысяч рублей в месяц.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Средний размер страховой пенсия по старости в 2026 году составит более 27 тысяч рублей в месяц, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

«По расчетам бюджета Социального фонда, средняя страховая пенсия по старости в 2026 году составит 27 117 рублей в месяц», — сказал Панеш.

