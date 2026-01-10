МИД Аргентины: Соглашение о свободной торговле ЕС с Меркосур подпишут 17 января

Он также подчеркнул, что договор принесет больше торговли, инвестиций и рабочих мест. По словам Кирно, договор откроет рынок ЕС с населением 450 миллионов человек для стран Меркосур: ЕС отменит пошлины на 92 процента их экспорта и предоставит преференциальный доступ еще на 7,5 процента, что затронет 99 процентов сельскохозяйственного экспорта блока.