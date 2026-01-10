Россияне назвали главные цели на 2026 год

Иметь больше денег хотят 58% опрошенных. На втором — здоровье и спорт (39%).
А вот дальше начинаются интересные детали.
Мужчины оказались прагматичнее: они чаще женщин хотят зарабатывать больше (59% против 57%) и заниматься спортом. Женщины больше фокусируются на семье, отдыхе и карьере. В Петербурге жители амбициознее всех — о повышении доходов думают 64%.В Воронеже ставка на семью: улучшить отношения планируют 57% горожан. Самара и Челябинск оказались самыми «здоровыми» городами: о заботе о себе задумываются около половины жителей.
При этом 37% россиян не ставят целей вообще, считая это бесполезным. А из тех, кто ставит, лишь 15% записывают их на бумаге. Остальные держат планы в уме.
Так что если вы уже составили список целей на 2026-й, вы в меньшинстве, но в хорошей компании.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.