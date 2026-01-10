Бунт утих: В Шереметьево нашли выход из багажного коллапса, вызванного циклоном

Как сообщили в пресс-службе авиагавани, пассажирам этих авиакомпаний, у которых в багаже нет предметов срочной необходимости и вещей, подлежащих таможенному декларированию, разрешили покинуть зону выдачи и уехать домой. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте aeroflot.ru, указав данные рейса и адрес доставки. Пассажиров других авиакомпаний попросили оставаться в зоне получения багажа и следить за обновлениями на табло.