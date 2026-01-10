Бунт утих: В Шереметьево нашли выход из багажного коллапса, вызванного циклоном

Как сообщили в пресс-службе авиагавани, пассажирам этих авиакомпаний, у которых в багаже нет предметов срочной необходимости и вещей, подлежащих таможенному декларированию, разрешили покинуть зону выдачи и уехать домой. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте aeroflot.ru, указав данные рейса и адрес доставки. Пассажиров других авиакомпаний попросили оставаться в зоне получения багажа и следить за обновлениями на табло.
По данным SHOT, после объявления очереди в аэропорту начали постепенно рассасываться. Часть людей уже покинула Шереметьево, других просят приехать за чемоданами в другой день или воспользоваться доставкой. При этом в багажной зоне по-прежнему остаётся много туристов, ожидающих своих сумок.
Ранее Life.ru писал, что в Шереметьево вспыхнул багажный бунт после массовых задержек рейсов из-за циклона «Фрэнсис». Сотни пассажиров часами ждали чемоданы и отказывались покидать зону выдачи.
