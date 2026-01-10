Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бунт утих: В Шереметьево нашли выход из багажного коллапса, вызванного циклоном

В Шереметьево нашли выход из багажного коллапса после многочасовых очередей и криков пассажиров. Оперативный штаб аэропорта совместно с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» принял решение о персональной доставке чемоданов по адресам туристов.

Источник: Life.ru

Как сообщили в пресс-службе авиагавани, пассажирам этих авиакомпаний, у которых в багаже нет предметов срочной необходимости и вещей, подлежащих таможенному декларированию, разрешили покинуть зону выдачи и уехать домой. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте aeroflot.ru, указав данные рейса и адрес доставки. Пассажиров других авиакомпаний попросили оставаться в зоне получения багажа и следить за обновлениями на табло.

По данным SHOT, после объявления очереди в аэропорту начали постепенно рассасываться. Часть людей уже покинула Шереметьево, других просят приехать за чемоданами в другой день или воспользоваться доставкой. При этом в багажной зоне по-прежнему остаётся много туристов, ожидающих своих сумок.

Ранее Life.ru писал, что в Шереметьево вспыхнул багажный бунт после массовых задержек рейсов из-за циклона «Фрэнсис». Сотни пассажиров часами ждали чемоданы и отказывались покидать зону выдачи.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.