Трамп запросил целых восемь Нобелевских премий за все «остановленные войны»

Трамп заявил о желании получить Нобелевские премии мира за все разрешённые войны.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп вновь вспомнил о не доставшейся ему Нобелевской премии мира. Он заявил, что должен получить аж восемь наград. По мнению Дональда Трампа, премии могли бы начислять за каждый разрешенный им конфликт. С таким предложением он выступил на встрече с представителями нефтяных компаний.

Дональд Трамп подчеркнул, что никто якобы не заслуживает Нобелевскую премию мира больше него. Он назвал себя единственным таким человеком «в истории».

«Я имею в виду, что надо получать Нобелевскую премию за каждую остановленную войну», — подытожил президент США.

Дональд Трамп также объявил о скором старте продажи нефти из Венесуэлы. Он прорекламировал ее России и Китаю. По словам президента США, Москва может получить от Вашингтона всю необходимую ей нефть.

