Россиянам рассказали об увеличении пенсии по инвалидности: когда и на сколько вырастут выплаты

В 2026 году вновь пройдет масштабная индексация пенсий. В том числе, увеличатся выплаты по инвалидности. Их рост запланирован на апрель. Об этом уведомил депутат Госдумы Ярослав Нилов, цитирует ТАСС.
Парламентарий напомнил, что размер пенсии по инвалидности зависит от категории получателей. Выплаты начисляются инвалидам Великой Отечественной войны, пережившим блокаду, «чернобыльцам» и другим гражданам. Пенсии вырастут на 6,8%.
«С 1 апреля у всех перечисленных категорий размер пенсии увеличивается на индекс роста прожиточного минимума пенсионеров в стране», — уточнил Ярослав Нилов.
В Госдуме также сообщили о работе над отменой визового режима с четырьмя странами Африки. В том числе, гражданам могут быть доступны Замбия, Зимбабве, Мозамбик и Эсватини.