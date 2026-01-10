Юрист объяснил, какие переводы на карту лучше не принимать

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сам по себе перевод средств на карту не означает какого-либо нарушения, но ФНС мониторит такие транзакции на предмет выявления фактов неуплаты налогов, рассказал агентству «Прайм» генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.
Под подозрение попадают переводы, которые выглядят, как оплата услуг или получение платы за сданное в аренду жилье.
«Если вы оказали услугу (дизайн, программирование, консультации, репетиторство, ремонт) или продали товар, сдали имущество в аренду и получили оплату на карту, это ваш доход», — пояснил юрист.
Сомнение вызывают суммы, получаемые от одной компании через определенные промежутки времени — они похожи на незадекларированные подработки.
Штраф за уклонение от налогов составляет от 20 до 40% от недоплаченной суммы. У ФНС есть масса возможностей выявить сомнительные переводы, поэтому лучше легализовать доходы, например, через самозанятость, заключил Мирзоев.