Адвокат рассказала, когда Долина сможет передать Лурье ключи от квартиры

Представитель певицы — её помощник — явился для подписания акта, но у него не оказалось необходимой доверенности. Как заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко, помощник «сам это признал и с нами не спорил, всё прошло мирно». Однако она выразила недоумение, почему документы не были оформлены должным образом заранее.
Обнаружились и другие проблемы в акте: он был датирован 5 января, содержал неверные данные о сроках передачи и отсутствии долгов, а также ошибочный адрес регистрации Долиной.
Теперь передача откладывается минимум до 20 января, когда Долина вернётся в Россию из зарубежной поездки и оформит всё правильно, пишет kp.ru. Вещи из квартиры в Хамовниках она уже вывезла. Лурье, по словам адвоката, готова въехать, как только получит жильё на законных основаниях.
