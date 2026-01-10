Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат рассказала, когда Долина сможет передать Лурье ключи от квартиры

Передача ключей от бывшей квартиры певицы Ларисы Долиной законной владелице Полине Лурье вновь сорвалась. Назначенная на 9 января процедура не состоялась.

Источник: Life.ru

Представитель певицы — её помощник — явился для подписания акта, но у него не оказалось необходимой доверенности. Как заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко, помощник «сам это признал и с нами не спорил, всё прошло мирно». Однако она выразила недоумение, почему документы не были оформлены должным образом заранее.

Обнаружились и другие проблемы в акте: он был датирован 5 января, содержал неверные данные о сроках передачи и отсутствии долгов, а также ошибочный адрес регистрации Долиной.

Теперь передача откладывается минимум до 20 января, когда Долина вернётся в Россию из зарубежной поездки и оформит всё правильно, пишет kp.ru. Вещи из квартиры в Хамовниках она уже вывезла. Лурье, по словам адвоката, готова въехать, как только получит жильё на законных основаниях.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.