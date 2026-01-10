На 16% снизилось количество незаконных рубок в Иркутской области за 2025 год

IrkutskMedia, 10 января. Иркутская область вошла в число регионов, где сократилось количество нарушений лесного законодательства, по данным Рослесхоза. По результатам проверок выявлено 404 незаконные рубки на площади около 130 га: это более 14,7 тысячи кубометров с общим ущербом 184 млн рублей.
Пресс-служба правительства Приангарья сообщает, что в сравнении с аналогичным периодом 2024 года в 2025 году наблюдается снижение количества незаконных рубок лесных насаждений на 16%, снижение объема — на 75%, снижение ущерба — на 75%, снижение площади — на 74%. По 70 выявленным фактам назначено 59 штрафов на 190 тысяч рублей.
Всего в регионе с начала 2025 года в рамках федерального государственного лесного контроля и лесной охраны проведено почти 2,5 тысячи контрольно-надзорных мероприятия. Выполнено более 26 тысяч патрулирований лесов.
«Ежедневно в Приангарье специалисты ведут патрулирование для выявления нарушений лесного законодательства гражданами. Маршруты патрулирования составляются на основе данных о местах, где чаще всего граждане отдыхают, или где ранее выявлялись нарушения законодательства. Помимо этого, в регионе действует система постоянного дистанционного мониторинга, благодаря которому выявлено и подтверждено 39 лесонарушений в объеме около 8 тысяч кубометров. В этом году мы наблюдаем снижение количества нарушений лесного законодательства. Это стало результатом качественной и оперативной работы специалистов лесной охраны, а также профилактической деятельности, которую они ведут с населением», — отметил министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.
Всего государственными лесными инспекторами в 2025 году назначено 126 административных штрафов на общую сумму 920 тысяч рублей, вынесено 200 предупреждений.
Напомним, применение искусственного интеллекта позволит на 60% повысить оперативность выявления незаконных рубок леса в Приангарье и других субъектах РФ. Специалисты заявили о возможности использовать ИИ для анализа снимков из космоса.