На 16% снизилось количество незаконных рубок в Иркутской области за 2025 год

«Ежедневно в Приангарье специалисты ведут патрулирование для выявления нарушений лесного законодательства гражданами. Маршруты патрулирования составляются на основе данных о местах, где чаще всего граждане отдыхают, или где ранее выявлялись нарушения законодательства. Помимо этого, в регионе действует система постоянного дистанционного мониторинга, благодаря которому выявлено и подтверждено 39 лесонарушений в объеме около 8 тысяч кубометров. В этом году мы наблюдаем снижение количества нарушений лесного законодательства. Это стало результатом качественной и оперативной работы специалистов лесной охраны, а также профилактической деятельности, которую они ведут с населением», — отметил министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.