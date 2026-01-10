Юрист предупредила о штрафах за неправильную утилизацию новогодней елки

По статье 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), за неправильную утилизацию елки можно получить штраф в 3 тысячи рублей, а за повторное нарушение в течение года — до 5 тысяч рублей.