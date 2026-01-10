Ричмонд
Россиянам рассказали о предоставлении бесплатной медицинской помощи: в каких случаях ее окажут

В России утвердили бесплатное лечение по нескольким видам заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

В России определили список заболеваний, лечение которых будет предоставлено бесплатно в 2026 году. В перечне выделено более 20 таких видов. Об этом свидетельствует постановление правительства, размещенное на сайте опубликования правовых актов.

Стоит отметить, что перечень заболеваний не изменился с 2025 года. В список по-прежнему входят болезни эндокринной и нервной систем, инфекционные и паразитарные заболевания, новообразования, болезни крови, кожи, костно-мышечной системы, глаз, ушей, органов дыхания, пищеварения и мочеполовой системы.

Россиянам будет бесплатно оказана медицинская помощь четырех видов. Гражданам предоставляют скорую, первичную, специализированную и паллиативную помощь.

С 2026 года также меняются правила диспансеризации. Обследование будет включать скрининги на вирусные гепатиты и ВПЧ.