Россиянам рассказали о предоставлении бесплатной медицинской помощи: в каких случаях ее окажут

В России определили список заболеваний, лечение которых будет предоставлено бесплатно в 2026 году. В перечне выделено более 20 таких видов. Об этом свидетельствует постановление правительства, размещенное на сайте опубликования правовых актов.
Стоит отметить, что перечень заболеваний не изменился с 2025 года. В список по-прежнему входят болезни эндокринной и нервной систем, инфекционные и паразитарные заболевания, новообразования, болезни крови, кожи, костно-мышечной системы, глаз, ушей, органов дыхания, пищеварения и мочеполовой системы.
Россиянам будет бесплатно оказана медицинская помощь четырех видов. Гражданам предоставляют скорую, первичную, специализированную и паллиативную помощь.
С 2026 года также меняются правила диспансеризации. Обследование будет включать скрининги на вирусные гепатиты и ВПЧ.