Во всех хабаровских храмах пройдут молебны против абортов

В хабаровской епархии пригласили прихожан помолиться о тех, кто намеревается сделать аборт. На службах они будут просить всевышнего вразумить женщин не убивать младенцев в утробе. Подробнее- в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Тематические молебны по благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия запланированы во всех храмах епархии на 11 января. В этот день РПЦ вспоминает о четырнадцати тысячах младенцев, убитых по приказу царя Ирода. Решение ежегодно проводить службы о вразумлении в эту дату Священный Синод РПЦ принял в октябре прошлого года.
Епархия обратила внимание на то, что ежегодно в стране абортами прерывается жизнь более миллиона душ. Примечательно, что в молебнах верующие будут просить одуматься обоих родителей сохранить жизнь ребенку. Ответственность за младенца во чреве лежит в равной степени и на женщине, и на мужчине.