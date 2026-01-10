Во всех хабаровских храмах пройдут молебны против абортов

Епархия обратила внимание на то, что ежегодно в стране абортами прерывается жизнь более миллиона душ. Примечательно, что в молебнах верующие будут просить одуматься обоих родителей сохранить жизнь ребенку. Ответственность за младенца во чреве лежит в равной степени и на женщине, и на мужчине.